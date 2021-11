Bad Frankenhausen: Vortrag übers Kyffhäuser-Technikum

Das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen.

Bad Frankenhausen. Im Regionalmuseum berichtet Ulrich Hahnemann aufgrund der großen Nachfrage erneut über die Gründung des Technikums berichten.

Der Vortrag „Studenten – Segelflieger – Raumfahrtingenieure – Zum 125. Gründungsjahr des Kyffhäuser-Technikum Bad Frankenhausen 1896“ wird aufgrund der großen Nachfrage zum dritten Mal wiederholt. Am Dienstag, 18. Januar 2022, wird um 19.30 Uhr, Dr. Ulrich Hahnemann im Regionalmuseum berichten, wie das Technikum rund 50 Jahre das Alltagsleben in Bad Frankenhausen mitbestimmte. Seine Fachabteilungen Maschinenbau, Elektrotechnik, Landmaschinentechnik und Luftfahrzeugbau besaßen ein über die Staatsgrenzen hinaus anerkanntes Niveau. Die Abteilungen Landmaschinentechnik und Luftfahrzeugbau gehörten in Deutschland zu den ersten und ältesten Studienmöglichkeiten ihrer Art.