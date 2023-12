Bad Frankenhausen: Weihnachtssingen in die Unterkirche verlegt

Bad Frankenhausen Gastronomische Versorgung auch am neuen Veranstaltungsort abgesichert

Das große Weihnachtsliedersingen am Donnerstagabend um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Bad Frankenhausen wird in die Unterkirche verlegt. Das teilte Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) am Donnerstagmittag mit. Grund seien die Unwetterwarnungen für die kommenden Stunden. Selbstverständlich werde es vor und nach dem Konzert vor der Unterkirche gastronomische Versorgung geben. „Wir bauen die Weihnachtsmarkthütten kurzfristig um und dann gibt es auch zu essen und zu trinken“, so der Bürgermeister.

Nach dem erfolgreichen Auftakt des Weihnachtssingens im vergangenen Jahr können Groß und Klein nun also in der Unterkirche in den Chor aus Schülerinnen und Schülern des Kyffhäuser-Gymnasiums, Mitgliedern des Kirchenkreises sowie Einwohnern und Gästen der Stadt mit einstimmen. 19 Weihnachtslieder sollen ertönen. Leitung und Dirigat übernimmt in bewährter Weise Musiklehrerin Corina Schütze-Herrmann.