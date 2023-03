Die Nordhäuser Chirurgin Antonia Jäger hat sich Krankheiten und Heilenden in Nordhausen vom 13. bis 19. Jahrhundert gewidmet.

Bad Frankenhausen: Zeitreise in die Medizingeschichte

Bad Frankenhausen. Die Nordhäuser Chirurgin Antonia Jäger liest im Regionalmuseum aus ihrem neuen Buch.

Das Regionalmuseum in Bad Frankenhausen begrüßt am Dienstag, dem 21. März, die Nordhäuser Medizinerin Antonia Jäger im Festsaal des Schlosses. Sie stellt den Angaben des Museums zufolge um 19.30 Uhr ihr Buch „Pocken, Pest und Pillen-Gesundheit, Krankheit und Heilende in Nordhausen 1223-1802“ vor, das im Herbst des vergangenen Jahres erschienen ist.

Es werde eine spannende Zeitreise durch mehr als 500 Jahre Nordhäuser Medizingeschichte. Dafür seien Originalquellen zur Medizingeschichte und dem wiederentdeckten Anatomiehaus in der ehemaligen Reichsstadt Nordhausen ausgewertet worden. Die Geschichte medizinischer Berufe, zu denen neben Ärzten, Chirurgen, Apothekern und Hebammen auch Barbiere und Bader gehörten, werde beleuchtet. Daneben gehe es auch um medizinische Einrichtungen wie Hospitäler, Apotheken und Waisenhäuser.

Die Autorin, eine Chirurgin aus Nordhausen, widmet sich den Angaben zufolge seit vielen Jahren der medizinhistorischen Forschung. In ihren Recherchen sei ihr der Nachweis der frühesten deutschen Pillenmaschine gelungen. Sie beschreibt laut Mitteilung frühe Behandlungsmethoden in verständlicher, lebendiger Weise.