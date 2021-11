Bad Frankenhausens Bürgermeister wird Verbands-Vizepräsident

Bad Frankenhausen. Matthias Srejc wurde zum neuen Vizepräsidenten des Deutschen Heilbäderverband gewählt.

Nachdem Bad Frankenhausens Bürgermeister Matthias Strejc (SPD) erst vor Kurzem zum neuen Präsidenten des Thüringer Heilbäderverbandes gewählt worden war, hat er auch im Deutschen Heilbäderverbandes eine führende Position übernommen. Im Rahmen des 117. Deutschen Bädertages im Kneippkurort und Seebach Göhren wurde er zum Vizepräsidenten des Verbands gewählt, teilt der Thüringer Heilbäderverband mit. Delegierten aus elf Landesheilverbänden und Vereinigungen haben Strejc einstimmig ihr Vertrauen ausgesprochen.

Er wolle am Prozess der Neuausrichtung des Verbands mitwirken, der eine neue und kleiner besetzte Geschäftsstelle in Wiesbaden bezogen habe, so Strejc. Vom Branchentreff sei ein Impuls ausgegangen, in den Heilbädern, wieder Angebote für ärztlich verordnete ambulante Vorsorgemaßnahmen vorzuhalten und die Orte zu stärken.