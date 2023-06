Baden in Bebraer Teichen vorerst nur an Wochenenden

Sondershausen. Saisonstart am Samstag mit Eintritt „wie zu Omas Zeiten“. Kursangebote für Bewegung am und im Wasser in Vorbereitung.

„Baden wie zu Omas Zeiten“ dürfen Besucher des Strandbads Bebraer Teiche in Sondershausen zur Saisoneröffnung am Samstag. Das Motto bezieht sich laut Badbetreiber Mike Schielke auf den Eintrittspreis von 50 Cent für Kinder wie auch für Erwachsene. Der gilt allerdings nur für einen Tag. Am Sonntag sind dann regulär 3 Euro pro Erwachsener und 1,50 pro Kind. Vorerst nur für einen Tag, denn in der Woche bleibt das Strandbad bis zu den Sommerferien geschlossen. Während der Ferien ist dann täglich außer montags, wie auch zuvor an den Wochenenden, jeweils von 10 bis 20 Uhr geöffnet

Liegestühle und Sonnenschirm sind nicht mehr aus alten Zeiten. Schielke hat neue angeschafft und die vorhandenen Strandkörbe, Tret- und Ruderboote sowie Stand-up-Paddleboards für die Saison wieder flott machen lassen. „Ich bin vor allem froh, mit Dieter Blumentritt einen Schwimmmeister als Fachkraft für Bädersicherheit und ehrenamtlichen Rettungsschwimmern von der DLRG in den Badebetrieb durchstarten zu können“, sagte er. Die Wassertemperatur beträgt zum Saisonstart 22 Grad.

Eine ausgezeichnete Wasserqualität sei den Bebraer Teiche bescheinigt, so Schielke. Einmal im Monat werde kontrolliert.

Mit neuen Ideen will der Betreiber noch mehr Badegäste in das Naturbad locken. Jeden Samstag zwischen 11 und 12 Uhr wird zur Aquagymnastik eingeladen, zur Teilnahme reicht die Eintrittskarte. Mit Yogakursen in den Morgenstunden soll es ab Juli losgehen.

Objektverantwortlicher Enrico Eckardt ist noch dabei, Feinschliff in das Umfeld des Badestrands zu bringen. Der Biergarten mit seinem Bistro, wartet auf seine Gäste.

Nähere Informationen über Angebote und Zeiten sind im Internet unter www.bebraer-teiche.de einsehbar.