Bendeleben. Boote der Marke Eigenbau gehen am 2. September zu Wasser. Noch bleibt Zeit fürs Tüfteln.

Am 2. September steigt im Park in Bendeleben ab 13 Uhr wieder das beliebte Badewannenrennen. Wer teilnehmen möchte, muss sein Boot selbst bauen, schwimmen können und darf keine Motorisierung verwenden. Anmeldungen werden noch am Wettkampftag vor Ort in der Zeit von 11 bis 12 Uhr angenommen, heißt es von den Organisatoren.