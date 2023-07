Badra soll mehr Löschwasserreserven bekommen

Badra. Der Badraer Bach ist so verschlammt, dass der Ortsteilbürgermeister befürchtet, dass bei einem Brand, am Wehr nicht genug Wasser angestaut wird.

Die Versorgung mit Löschwasser bei Feuerwehreinsätzen versucht die Gemeinde Kyffhäuserland in Badra zu verbessern. Mit der Aufbaubank sollen Gespräche über Fördermöglichkeiten für den Bau von Zisternen geführt werden, kündigte Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU) an. Die Problematik der ausreichenden Versorgung mit Löschwasser bestehe nicht nur in Badra, sondern in vielen Dörfern. Neben dem Trinkwassersystem nutzen Feuerwehren wasserführende Fahrzeuge und auf die Löschwasserreserven in Gewässern zurück. In Badra existieren dafür zwei Wehre, die den Badraer Bach anstauen.

Der ist nach Jahren ohne Pflege aber zu verschlammt, um noch eine größere Wasserreserve durch Anstauen bieten zu können, befürchtet Ortsteilbürgermeister Michael Ose. Das letzte Ausbaggern, erinnert er sich, muss kurz nach seiner Einführung ins Amt gewesen sein im Jahr 2019. Zwei Tage habe man damals das Bett des Bachs ausgebaggert. Inzwischen sei der Badraer Bach aber wieder voller Schlamm. Seine Kritik im Gemeinderat an der mangelnden Pflege des Fließgewässers hat jetzt zumindest für Bewegung gesorgt. Ein Treffen zwischen Gewässerunterhaltungsverband, Gemeinde und Unterer Wasserbehörde habe zunächst einmal klären können, wer zuständig ist. Das war seit der Gründung der Gewässerunterhaltungsverbände in Thüringen unklar. Seit 2020 sollen die Gewässerunterhaltungsverbände sich um die Pflege von Gewässern 2. Ordnung, wie dem Badraer Bach kümmern.

Zuständigkeit für Schlammbeseitigung neu geklärt

Zuständig für diesen ist der Verband Unterer Unstrut/Helderbach mit Sitz in Sömmerda. Dort weiß Geschäftsführer Maik Weise auch nicht gleich, ob und wie man helfen muss oder kann. Nach dem Vor-Ort-Gespräch ist aber klar, die Gemeinde ist zuständig. „Für die Wehre ist die Gemeinde zuständig, da sie nicht dem Abfluss dienen, sondern zur Bereitstellung von Löschwasser“, teilt der Gewässerunterhaltungsverband mit. Das bestätigt Bürgermeister Knut Hoffmann. Mit der Feuerwehr und dem zuständigen Trink- und Abwasserverband Helbe-Wipper soll nun ermittelt werden, welche Mengen Löschwasser aus dem Trinkwasserleitungssystem abgedeckt werden können und welche zusätzlichen Löschwasserspeicher künftig genutzt werden können. Welche Fördermöglichkeiten es, beispielsweise für Zisternen, in denen Wasser gespeichert werden kann, gibt, wolle man mit der Thüringer Aufbaubank besprechen, erklärte Hoffmann.

Im Oktober solle dann auch der Bach in der Ortslage von der Gemeinde ausgebaggert werden, berichtet Michael Ose. Zwei Tage Arbeit erwartet er. Eine endgültige Lösung gebe es noch nicht, aber man sei immerhin im Gespräch. Und wenn man kontinuierlich dranbleibe, dann lasse es sicher machen. Auch der Gewässerunterhaltungsverband hat weitere Maßnahmen angekündigt zumindest perspektivisch.

Westlich der Ortslage wolle man versuchen den Schlammeintrag in die Badraer Bach dauerhaft zu verringern und somit auch den Unterhaltungsaufwand. Der Einfluss von Niederschlagswassers aus den Außenbereichen solle verringert werden, heißt es in der Antwort des Verbands.