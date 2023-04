Bärlauchpizza und Loretto-Wecken in Rockstedt

Rockstedt. Der Verein Dorfkultur Rockstedt freut sich am 30. April auf seine Gäste zum Maibacken.

Das traditionelle Maibacken findet in Rockstedt auch in diesem Jahr wieder statt. Am Sonntag, 30. April, freut sich der Verein Dorfkultur ab 8 Uhr auf seine Gäste im und um das Backhaus. Zum Frühstück gibt es erstmals „Loretto-Wecken“, ein spezielles Weizenbrötchen für den heißen Holzofen, und „Thüringer Rücklinge“, ein Weizenmehlbrötchen mit einem Anteil Roggensauerteig. Zum Mittag gibt es neben der Thüringer Rostbratwurst auch Mutzbraten vom Holzkohlegrill. Und nach der Kaffeetafel können die Gäste verschiedene Pizzen genießen, darunter auch eine Bärlauch-Pizza.

Bereits um 9 Uhr wird der Maibaum aufgestellt. Den ganzen Tag über wird es ein buntes Treiben mit Hüpfburg und Frühschoppen geben, heißt es vom Veranstalter.