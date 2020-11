Bäume und Sträucher werden in Heldrungen gepflanzt

Mit Corona-Hygienekonzept trifft sich die Ortsgruppe Heldrungen des Naturschutzbundes am heutigen Samstag, 14. November. Ab 9 Uhr wollen der Vorsitzende Karsten Nent und seine Mitstreiter am Samstag an der Feldweg-Verlängerung der Mühlstraße 15 Obstbäume heimischer Arten sowie zahlreiche beerentragende Sträucher pflanzen. „Das dient vor allem dem Schutz des Niederwildes und letztlich auch der Artenvielfalt", sagte Nent, der rund ein dutzend Helfer erwartet. In der Gemarkung gebe es neben zahlreichen Singvögeln auch Rebhühner, deren Bestand in Thüringen weiterhin gefährdet ist. Die Mittel für die Pflanzmaßnahme stammen von den Windrad-Betreiberfirmen, die das Geld der Stadt als Ausgleich zukommen lassen. mv