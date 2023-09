Bahn informiert über Brückenbau bei Hohenebra

Hohenebra. Ihr Pläne für den Bahnübergang an der Kreisstraße bei Hohenebra stellt die Bahn demnächst vor.

Durch den Bau einer Eisenbahnbrücke soll der Bahnübergang zwischen Hohenebra und der B 249 verschwinden.

Um die geplante Baumaßnahme und die damit verbundenen Einschränkungen zu erläutern, bietet die Deutsche Bahn am Dienstag, 17. Oktober, ab 17 Uhr in die Gaststätte „Marys Restaurant und Bar“ in Hohenebra eine Dialogveranstaltung an.

Die „Inselbaustelle“ zwischen Hohenebra und B 249 ist Teil der Gesamtmaßnahme Ausbau der Bahnstrecke Erfurt–Nordhausen. Dafür wird auch der Bahnübergang an der Kreisstraße 519 beseitigt und eine Eisenbahnbrücke über die abgesenkte Straße gebaut. Bauvorbereitende Maßnahmen werden wohl noch im beginnen und erfordern eine Sperrung der Kreisstraße.