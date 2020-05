Bahnmeisterein in Artern in der Auktion

Die ehemalige Bahnmeisterei in Artern gehört zu den Immobilien, die bei einer Auktion am 5. Juni in Leipzig zum Verkauf stehen. Das Grundstück sei fast 900 Quadratmeter groß, das Gebäude stark sanierungsbedürftig, es gebe Feuchtigkeits- und Vandalismusschäden. Das Mindestgebot liege laut Sächsischer Grundstücksauktionen AG bei 5000 Euro. Ebenfalls zum Verkauf stehen straßenbegleitende, hängige Grünflächen, insgesamt etwa 1500 Quadratmeter, am westlichen Ortsrand von Heldrungen. Die Flurstücke seien im Außenbereich, das Mindestgebot liege bei 150 Euro.