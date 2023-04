Bahnübergang nach Thalebra verschwindet

Thalebra. Im vierten Quartal beginnen die Arbeiten am Bahnübergang zwischen Hohenebra und Thalebra.

Im vierten Quartal beginnt der aufwendige Bau einer Bahnunterführung zwischen Hohenebra und Thalebra. Er soll die sogenannte Sprungschanze entschärfen und ist ein weiterer Abschnitt für den Streckenausbau der Deutschen Bahn zwischen Erfurt und Nordhausen. Die Maßnahme beginnt im 4. Quartal dieses Jahres und wird voraussichtlich bis Dezember 2024 dauern, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an. In diesem Jahr erfolgen zunächst Vorarbeiten. Die Gleisarbeiten beginnen im April 2024. Vor der Sperrung der K519 soll es im Oktober eine Informationsveranstaltung für die Einwohner der Ortsteile geben, in der über die Einschränkungen, das Umleitungskonzept und die Baumaßnahmen informiert werden soll, so Grimm.