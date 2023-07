Ballett in Friedrichsrode: Schwanensee im Duo zur Gitarre

Friedrichsrode. Premiere für einen besondere Interpretation des weltberühmten Balletts im Künstlerdorf Friedrichsrode.

Mit nur drei Personen ein Ballett wie Schwanensee aufzuführen, dieses Kunststück zeigten die Tänzerin Verena Piwonka, die Pantomimin Sabine Soyk und der Gitarrist Roger Tristao Adao auf der kleinen Bühne im Hof 11 vom Künstlerdorf in Friedrichsrode. Sie führten ihr Programm „Die Anatomie der Liebe – eine Collage nach Schwanensee“ zur Musik von Peter Tschaikowsky hier als Premiere vor Publikum auf. Am kommenden Wochenende soll es dann zu einem etwas größeren Auftritt nach Nürtingen gehen. Die Zuschauer in Friedrichsrode waren von der minimalistischen Interpretation sichtlich bezaubert.