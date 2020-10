Ballettgala mit vielen Solo-Auftritten

Am Dienstag trafen sich die Tänzer der Ballettkompanie zum ersten gemeinsamen Training seit März, als die Corona-Pandemie ein Stoppzeichen setzte. „Das war ein gutes Gefühl für die Tänzer, wieder etwas zusammen auszuprobieren“, sagt Ballettchef Ivan Alboresi. Zuvor stand Einzeltraining auf dem Programm, lange Zeit in den Wohnungen der Tänzer, zuletzt wieder unter Anleitung von Alboresi auf der Probebühne.

Diese Vereinzelung wird auch Thema in der Ballettgala am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr, im Großen Haus des Nordhäuser Theaters sein. Dort wird der von Alboresi choreographierte Corona-Zyklus aufgeführt, ein Stück mit zwei Pas de deux und drei Solos. „Und wir werden eine Gruppenszene zeigen, natürlich mit Abstand zwischen den Tänzern, mit dem Namen ‘Numbers’“, kündigt Alboresi an. Hier stehe die Gruppendynamik im Mittelpunkt, die mit einem Augenzwinkern dargestellt wird.

„Leider ist diesmal wegen Corona keine Rückschau auf die vergangenen Spielzeiten möglich. Dafür kann sich unser Publikum schon auf das nächste Jahr freuen, denn dann werden wir auf fünf Jahre Tanz unter meiner Regie zurückblicken“, macht der Ballettchef Appetit auf mehr.

Am Freitag gibt es zudem drei Ausschnitte aus der neuen Premiere „Winterreise oder Stationen einer Flucht“ nach dem Liederzyklus von Franz Schubert zu sehen, die komplett am 23. Oktober am Nordhäuser Theater uraufgeführt wird. „Die Winterreise ist prädestiniert für Solos und Duos, denn es wird keine zusammenhängende Geschichte erzählt, sondern Stimmungen und Gefühle dargestellt“, verdeutlicht Alboresi.

Natürlich werden sich am Freitag auch die drei neuen Tänzer der Kompanie mit eigenen Choreographien präsentieren. Der aus Sizilien stammende Italiener Luca Scaduto studierte klassisches Ballett an der Tanzakademie in Parma. Bevor er mit Beginn dieser Spielzeit nach Nordhausen kam, war er in der Ballettcompagnie des Theaters Ulm engagiert. Kino Luque erhielt seine professionelle Ausbildung zum Tänzer in seiner Heimat Spanien. 2016 machte er seinen Abschluss am Professional Dance Conservatory in Málaga. Der 24-Jährige tanzte danach in vielen spanischen Kompanien. Alfonso Lopez Gonzalez (24) stammt aus der spanischen Hauptstadt Madrid. Seine tänzerische Ausbildung erhielt er in Barcelona und in seiner Heimatstadt. Er tanzte in seiner Heimat in verschiedenen Kompanien, unter anderem in San Sebastian.

Die Ballettgala wird in diesem Jahr dreimal zu sehen sein: Am Freitag, 2. Oktober, um 19.30 Uhr, sowie zwei weitere Vorstellungen am 10. Oktober um 15 Uhr und um 19.30 Uhr.