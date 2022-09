Barbarossahöhle bei Rottleben lädt zum Kindertag ein

Barbarossa wird auch zum Kindertag am 20. September wieder an der Höhle erwartet.

Rottleben. Barbarossa will am Kindertag, am 20. September, wieder eine Audienz an der Barbarossahöhle in Rottleben halten und die Knappenspiele beobachten.

Am 20. September ist Weltkindertag, Feiertag in Thüringen, und Anlass für Kaiser Barbarossa, die Kinder einzuladen. Von wegen dunkles Mittelalter – seine Majestät wünscht, dass die Familien bunte, fröhliche und spannende Stunden bei ihm verbringen und die Kinder im Mittelpunkt stehen. Gefeiert wird an der Barbarossahöhle am Dienstag, 20. September, ab 11 Uhr. Der Mittelalterverein „Corvos – Die Raben“ aus Tilleda gibt Einblicke in das Leben vor 900 Jahren und ermöglicht allen, die sich trauen, ihre Kräfte beim Bogenschießen zu messen. Die Kinder können sich auf tierische Begegnungen mit Schafen und Ziegen freuen, reiten oder mit der Kutsche fahren. Altes Handwerk kann ausprobiert werden, wie Seilern oder Töpfern. Höhepunkt ist die Kinder-Audienz, die Kaiser Rotbart für 14 Uhr angekündigt hat. Er verlässt sein unterirdisches Reich, um sich an mittelalterlichen Tänzen zu erfreuen. Außerdem wird er interessiert die geplanten Knappen-Spiele verfolgen, ein kleiner Wettbewerb, bei dem die Kinder ihre Geschicklichkeit beim ein Steckenpferd-Parcours, Stelzenlauf, Seiltanz, Tauziehen, Zielwerfen und Rattenfangen unter Beweis stellen können.

Im „Tanzsaal“ in der Barbarossahöhle beginnt um 15.30 Uhr das Mitmach-Theater „Geschichten um Barbarossa“. Dabei haben die jungen Zuschauer die Gelegenheit, sich selbst einzubringen und in einem hübschen Kostüm eine Rolle als Statist zu übernehmen.

Plätze fürs Theater können reserviert werden unter Tel.: 034671/ 54 50 oder per E-Mail anservice@hoehle.de. Kinder haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen 2 Euro.