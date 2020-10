Barocker Glanz erstrahlt im Haus der Kunst in Sondershausen

Musik von Johann Sebastian Bach und zweien seiner Söhne stand auf dem Programm des Sinfoniekonzerts am Tag der Deutschen Einheit im Haus der Kunst. Die Leitung des Abends lag erneut bei Generalmusikdirektor Michael Helmrath. Zu Beginn erklang eine Streichersinfonie d-Moll von dem weniger bekannten Johann Christoph Friedrich Bach, wegen langjährigen Wirkens in der kleinen niedersächsischen Residenz auch als „Bückeburger Bach“ bezeichnet.

In seiner knappen dreisätzigen Anlage entsprach das Stück noch ganz einer italienischen Opernsinfonie. Kräftig und markant ging es hinein ins Allegro. Ein Seitengedanke ließ schon an Mozart denken. Reizvolle Klangfarben zeigte der ganz ins Piano getauchte langsame Satz durch Einsatz der Dämpfer. Sanfte Seufzer ließen empfindsame Töne aufscheinen. Mit einem energischen ausgelassenen Finale ging die Sinfonie wirkungsvoll zu Ende.

Für den erkrankten Daniel Joram, der ein Oboenkonzert Johann Sebastian Bachs spielen wollte, war kurzfristig Aleksandra Zubova, seit dieser Spielzeit Stimmführerin der zweiten Geigen im Loh-Orchester, eingesprungen und musizierte mit dem Orchester das berühmte a-Moll-Violinkonzert des Meisters. Aleksandra Zubova spielte technisch absolut souverän und voll musikantischem Schwung.

Bestimmt von gewichtigem Ernst begann der langsame Satz mit dem prägnanten Motiv in den Bassstimmen. Dazwischen schoben sich ausgedehnte Soli der Violine. Die kantable ausdrucksvolle Melodie wurde über weite Strecken nur von Geigen und Bratschen begleitet, welche Helmrath zu zartestem Pianissimo anhielt. Sehr flott gestaltete die Solistin den tänzerischen Finalsatz.

Die anschließende Sinfonie D-Dur des jüngsten Bach-Sohnes Johann Christian wies schon sehr deutlich den Weg in die Wiener Klassik. Zum Streichorchester traten nun mehrere Bläser, welche auch – im 18. Jahrhundert noch ungewöhnlich – umfangreiche solistische Aufgaben zu meistern hatten. So traten Flöte und Oboe in mehreren Sätzen führend hervor. Zu Herzen ging das Andante, sehr nahe bei ähnlichen Stücken Mozarts. Gemütvoll schritt an dritter Stelle ein Allegretto daher, das im Mittelteil auch dem Fagott eine wichtige Rolle einräumte.

Der lebhafte Schlusssatz ließ fröhliche Jagdmusik aufklingen. Auch hier gab es an zentraler Stelle fast kammermusikalische Einlagen der Holzbläser. Den Abschluss des Konzerts bildete die Orchestersuite Nr. 3 D-Dur von Johann Sebastian Bach. Es gibt wohl nur wenige Werke, die so stark zum Inbegriff festlicher Barockmusik geworden sind. Hier liefen besonders die drei Trompeter zur Hochform auf. Eine klangvolle langsame Einleitung eröffnete die große Ouvertüre. Virtuos musizierte das Orchester den lebhaften Mittelteil, von strahlender Helligkeit der Blechblasinstrumente überglänzt.

Voller Wohlklang entfalteten sich im ganz dem Streichorchester vorbehaltenen Air die musikalischen Bögen der Geigen, von den Bassstimmen mit ruhiger Achtelbewegung gestützt. Alle folgenden Tanzsätze setzten die strahlende Festlichkeit des Beginns fort. Etwas gravitätisch kamen beide Gavotten daher, feurig und ausgelassen eine Bourree. Den Höhepunkt bildete die Gigue in ihrem mitreißenden Schwung. Langer Applaus des Publikums, das die verfügbaren Plätze gut besetzte, dankte den Künstlern.