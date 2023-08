Bartholomäusmarkt und Oldtimertreffen – Das ist am Wochenende im Kyffhäuserkreis los

Markttreiben, Rummel, Musik und Tanz: Am Wochenende findet in Wiehe rund um das Rathaus und den Markt der 331. Bartholomäusmarkt statt (Archivbild).

Kyffhäuserkreis. An diesem Wochenende freuen sich Volksfeste, Familientag im Freibad, Musikfestival und alte Karossen im Kyffhäuserkreis auf Besucher.

Auch an diesem Wochenende warten wieder Volksfeste und Konzerte im Kyffhäuserkreis auf Besucher.

Familientag mit Fun-Meisterschaft im Freibad

Neuer Termin, bessere Wetteraussichten: Der Bade- und Freizeitsportverein und die Stadtverwaltung laden am Freitagnachmittag ins Freibad Roßleben ein. Der Familientag, der Ende Juli abgesagt worden war, beschert großen und kleinen Besuchern einen bunten Nachmittag mit Spiel, Spaß und Sport. Einlass ist 13 Uhr. 14.30 Uhr erhalten die erfolgreichen Teilnehmer der diesjährigen Schwimmkurse ihre Medaillen. Es folgen Spiele im und am Wasser, gegen 16.30 Uhr erscheint Neptun, um kleine und große Wasserratten zu taufen. 17.30 Uhr beginnt die Meisterschaft im Fun-Wasserspringen. Die Starter können drei Wertungssprünge (sportlich, spritzig und kostümiert) ausführen Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Markttreiben und Livemusik beim Bartholomäusmarkt

Mit buntem Markttreiben, Livemusik sowie Hubschrauberrundflügen feiert Wiehe den 331. Bartholomäusmarkt. Programm: Freitag, 19 Uhr, Blue Diamonds (Erdinger Stammtisch, Rankestraße), 19.30 Uhr Konzert Pipes & Drums (Bartholomäuskirche). Samstag, 10 Uhr Markteröffnung (Rathaus), 11 Uhr Festandacht in der Bartholomäuskirche und Fassbieranstich beim WCC (Markt), 14 Uhr Straßen-Tanz-Café „LaWie“ (Rathaus) mit den Steigraer Musikanten, 15 Uhr buntes Programm beim WCC (Markt) mit Kaffee und Kuchen, 20 Uhr Livemusik mit Polaroit (Markt) und Karaoke (Erdinger Stammtisch). Sonntag, 10 Uhr Markttreiben und Frühschoppen auf dem Markt mit den Diamonds, 13.30 Uhr Theater, Kaffee und Kuchen vor dem Rathaus, 15 Uhr Kaffee und Unterhaltungsprogramm beim WCC (Markt), 18 Uhr Dämmerschoppen mit Incognito live (Erdinger Stammtisch).

Germanen, Römer und historisches Handwerk

Zum traditionellen Funkenburgfest wird am Wochenende auf das Gelände des archäologischen Freilichtmuseums bei Westgreußen eingeladen. Von 11 bis 18 Uhr (Samstag) und 10 bis 17 Uhr (Sonntag) wird buntes Programm geboten: Darsteller in historischer Gewandung präsentieren Schauvorführungen und Handwerk aus längst vergangenen Zeiten. Auf der Vorburg herrscht Markttreiben, angesagt haben sich eine Töpferin, Imkerei, Korbmacher, Schmied, Kräuter- und Pflanzenhändler, ein Bronzegießer sowie am Samstag ein Besenbinder. Auf die kleinen Besucher wartet eine Bastelstraße. Es gibt Brötchen, Funkenburgfladen und Zuckerkuchen frisch aus dem Lehmofen. Der Grill wird angeheizt und es gibt Suppe aus dem Kessel über offenem Feuer.

Unstrutbahnfest mit Floh- und Trödelmarkt

Am Samstag findet von 11 bis 18 Uhr am Bahnhof in Artern das Unstrutbahnfest der IG Unstrutbahn statt, zu dem auch ein Floh- und Trödelmarkt gehört. Der Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Sonderführung zum Themenjahr Archäologie

Am Samstag lädt das Kloster Memleben zur öffentlichen Sonderführung „Archäologie in Memleben“ ein. Im Themenjahr Archäologie am Sterbeort Ottos des Großen nehmen die Spezialisten vor Ort die Besucher mit auf eine spannende Spurensuche. Eine Grabungsbegehung und detaillierte Informationen über den aktuellen Forschungsstand sowie die Fundsituation in Memleben geben Einblicke in die Arbeitsweise der Wissenschaftler vor Ort. Beginn: 11.30 Uhr.

Oldtimertreffen mit Teilemarkt und Ausfahrten

12. Oldtimertreffen am Samstag in Keula: Ab 8 Uhr Besichtigung der Fahrzeugausstellung auf dem Reitplatz, Ausfahrten und Teilemarkt für Ersatzteile. Die schönsten Pkws, Mopeds, Motorräder und Nutzfahrzeuge sowie der Oldtimer mit der weitesten Anreise werden prämiert. Auf die kleinen Besucher warten Fußballdarts und Eisauto. Eintritt: 2 Euro, Fahrer der Oldtimer sowie Kinder unter 14 Jahre frei. Campingplätze stehen bei Bedarf zur Verfügung.

Festival mit Livemusik und vielen Bands

Livemusik „der bekanntesten Bands der Region aus den Genres Rock/Metal/Grunge“ ist am Freitag und Samstag auf der Festwiese in Berka beim 1. Berka Open Air zu erleben. Start ist Freitag, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) mit Mephisto, Endless Sunday, Ranzer und Black Molotow. Samstag: 16 Uhr Lad Pete, Ja/ck Nordhausen, Thirsty13, Metzner+Band, Fast´n´Lose und Black Mood. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Eintritt: Freitag 10 Euro, Samstag 20 Euro, beide Tage: 25 Euro plus Stoffbändchen.