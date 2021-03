Roßleben-Wiehe. Mit am Ball sein werden zwei erfahrene Trainer des Zweitbundesligisten aus Jena.

Basketball-Camp in der Klosterschule Roßleben

Die Klosterschule Roßleben veranstaltet in diesem Sommer, so Corona es zulässt, ihr erstes Basketball-Camp für Mädchen und Jungen im Alter von 8 bis 16 Jahren. Vom 29. August bis 1. September geht es vier Tage lang ums Dribbeln und Dunking. Auch Kanutour und Grillabend sind geplant. Kosten: 120 bzw. 240 Euro mit Übernachtung. Mit am Ball sind zwei erfahrene Trainer von Zweitbundesligist Science City Jena.

Anmeldungen: https://rossleben.com/leben-und-lernen/#summercamp