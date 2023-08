Bataillon 131 lädt zum Dialog nach Bad Frankenhausen

Bad Frankenhausen. Nächste Sicherheitspolitische Veranstaltung der Bundeswehr in Bad Frankenhausen findet Ende August statt.

Das Versorgungsbataillon 131 der Bundeswehr unter Kommandeur Sven Heidel lädt am 24. August zur nächsten „Sicherheitspolitischen Veranstaltung“ in die Rotbart-Arena in Bad Frankenhausen ein. Thema ist der Bundeswehreinsatz Mali. Mit der quartalsweise stattfindenden Veranstaltung zu militärischen als auch zivilen Themen will die Bundeswehr mit Interessierten und Vertretern der Region in einen Dialog treten. Einlass 17 Uhr, Beginn 18 Uhr.