Bauarbeiten am Kreisverkehr in Bebra

Sondershausen. Um eine Begrüßungsstele aufzubauen, wird es Verkehrseinschränkungen am Kreisverkehr in Sondershausen-Bebra geben ab 29. März.

Verkehrseinschränkungen am Kreisverkehr in Sondershausen-Bebra kündigt die Straßenverkehrsbehörde der Stadt Sondershausen an für die Zeit vom 29. März bis zum 10. April. Aufgrund der geplanten Bauarbeiten am Kreisel in der Erfurter Straße (Kreisel Bebra) könne es zu Behinderungen und Wartezeiten kommen. An der Baustelle soll der Fahrzeugverkehr mittels Ampel vorbei geleitet werden. Grund für die Baumaßnahme sei der Aufbau einer Begrüßungsstele durch die Stadt Sondershausen im Kreisverkehr. Es werde um Beachtung gebeten. red