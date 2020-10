Das undichte Dach des Weihnachtsmannhaus in Himmelsberg soll in Kürze neu gedeckt werden. Auch die Elektrik wird erneuert.

Bauarbeiten am Weihnachtsmannhaus in Himmelsberg beginnen

Bis zum Tag der offenen Tür im Weihnachtsmannhaus am 29. November in Himmelsberg sollen die notwendigen Sanierungsarbeiten an Dach und Elektrik abgeschlossen sein. In dieser Woche sollen die Arbeiten beginnen, kündigte Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) an. Am Ende werden auch noch die Räume gemalert. Die Kosten sollen sich auf rund 45.000 Euro belaufen.