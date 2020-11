Bauarbeiten an der Windleite

Mitarbeiter der Firma Kanal-Schacht-Dienstleistungen (KSD )aus Köthen erneuern die Schachtabdeckungen im Wohngebiet Windleite in Sondershausen. Die Wartung wurde notwendig, da sich die Kanalabdeckung abgesenkt hatten. Mit einem Stemmhammer hat Sebastian Löschke den störenden Asphalt gelöst, damit der neue Rahmen eingepasst werden kann. Marcel Ränsch passt derweil den neuen Schachteingang an. Geplant ist außerdem im Wohngebiet die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Im Anschluss wird die Spezial-Firma noch einige Schachtabdeckungen in der Straße des Friedens reparieren.