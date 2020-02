Die Arbeiten an den Bushaltestellen in der Sondershäuser Borntalstraße gehen ab 10. Februar weiter.

Bauarbeiten im Borntal

Die Bauarbeiten im Borntal gehen weiter und damit einher Einschränkungen für den Verkehr. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Umgestaltet werden von der Stadt die Bushaltestellen in der Borntalstraße. Ab Montag, 10. Februar, werden die beiden Haltestellen Borntal III in beide Richtungen nicht vom öffentlicher Nahverkehr angefahren. Als Ersatz werden die Haltestellen Borntal II (in Fahrtrichtung Kalkhügel) sowie in Fahrtrichtung Busbahnhof (Haltepunkt Wohnscheibe) vom Stadtbus bedient. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum 29. März dauern. Während der Baumaßnahme werde der Fahrzeugverkehr mittels Ampelregelung an der jeweiligen Baustelle vorbeigeführt, heißt es.