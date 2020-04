Durch Bauarbeiten kommt es in Sondershausen zu eingeschränktem Verkehr.

Sondershausen. Wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen ist die Kreuzung am Lohberg in Sondershausen mehrere Woche nur halbseitig befahrbar.

Bauarbeiten in der Sondershäuser Lohstraße

Die Lohstraße ist ab Montag, 27. April, im Kreuzungsbereich zur Ulrich-von-Hutten-Straße nur halbseitig befahrbar. Das teilte die Stadtverwaltung Sondershausen mit. Grund sei die Verlegung einer Fernwärmeleitung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juni dauern, heißt es.

Die Lohstraße könne während der Bauphase nur in westlicher Richtung befahren werden, sodass Fahrzeugführer aus Richtung Lohberg und/oder August-Bebel-Straße in Richtung Innenstadt über die Umleitung Hutten-/Schlufter- und Bebrastraße geführt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Ebenso seien die Galerie am Schlossberg (Parkhaus) sowie die Zufahrt zum Sondershäuser Schloss nur über diesen Weg erreichbar.