Bauarbeiten in Jecha beginnen später

Sondershausen. Straße und Gehwege in der Nexö-Straße in Jecha sollen im zweiten Bauabschnitt saniert werden.

Die Bauarbeiten an der Martin-Andersen-Nexö-Straße beginnen erst am Dienstag. Zum 4. Juni war die Sperrung der Hauptverkehrsstraße durch Jecha angekündigt. Aber auch am Montag herrschte noch Ruhe auf der Baustellen. Die Baufirma habe den Beginn krankheitsbedingt auf Dienstag verschoben, teilte die Stadtverwaltung mit. Im zweiten Abschnitt will die Stadt die Nexö-Straße von der Ossietzky-Straße bis zur Unterführung grundhaft sanieren.