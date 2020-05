Die Bauarbeiten in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Jecha gehen voran.

Sondershausen. In der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Sondershausen laufen aktuell die Pflasterarbeiten.

Bauarbeiten in Jecha vor dem Abschluss

In der kommenden Woche soll nach Auskunft der Stadtverwaltung der Bitumen auf die Straße kommen. Für mehr als eine Millionen Euro haben Stadt und Trink- und Abwasserverband die viel befahrene Durchgangsstraße in Jecha grundhaft in einem ersten Teilabschnitt saniert. Der zweite Abschnitt in Richtung Jechaer Straße soll sich noch in diesem Jahr anschließen. Der Fördermittelantrag sei gestellt, sobald der Bescheid vorhanden ist, soll es weitergehen.