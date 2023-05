Der Umbau des ehemaligen Kindersanatoriums "Helmut Just" in Bad Frankenhausen schreitet voran. Inzwischen ist das denkmalgeschützte Haupthaus entkernt und befindet sich im Wiederaufbau. Den Auftrag für die Arbeiten am Dach hat die Firma Strickrodt & Söhne aus Ebeleben erhalten. Im Bild Zimmerermeister André Kallenberg.