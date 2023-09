Bauernmarkt, Kirmes und Konzerte: Die Veranstaltungen am Wochenende

Kyffhäuserkreis. Liebhaber geselliger Veranstaltungen haben an diesem Wochenende im Kyffhäuserkreis die Qual der Wahl.

Ein unterhaltsames Wochenende mit Festen, Märkten, Ausstellungen und Konzerten beschert Freunden geselliger Veranstaltungen die Qual der Wahl:

Konzerte zum Abschluss der Kirchenmusikwoche

Im Rahmen der Kirchenmusikwoche vom 9. bis 16. September des Kirchenkreises Bad Frankenhausen-Sondershausen gibt es am Freitag um 11.30 Uhr Marktmusik in der Trinitatiskirche Sondershausen. Um 18 Uhr findet ein Taizé-Abend zum Mitmachen in der Kirche in Allstedt statt. Die Abschlussmusik der Woche ist am Samstag um 14 Uhr (Probe) und 17 Uhr (musikalische Andacht) in der Frankenhäuser Unterkirche zu hören.

Spaß für die ganze Familie beim Frankenhisser Bauernmarkt

Mit Markttreiben, Ritterlagern, Schaustellern, Kunst und Kultur warten mit dem „Frankenhisser Bauernmarkt“ wieder drei Tage Unterhaltung und Spaß auf die ganze Familie.

Am Freitag, 17 Uhr öffnen die Fahrgeschäfte, 18 Uhr starten die Hausmänner ihre Einladungstour. Ab 20 Uhr heißt es „Friday Club Night“ mit Dan Fade vs. Lovely PuTTi0815, JO’L, Die Genossen Fett, Housejunkee, Justin Price im Festzelt auf dem Schlossplatz. Am Samstag und Sonntag herrscht von 10 bis 18 Uhr Markttreiben in der Innenstadt. Weitere Programmpunkte an beiden Tagen sind Schausalzsieden und Minigolf im Kurpark, Musik & Spaß mit dem Bauernchor des „FKK Wipperveilchen“ in der Kräme, Unterhaltung im Festzelt, mittelalterliches Lager mit Schaukämpfen des „Freien Ritterbundes Thüringen“ am Untergelgen.

Ab 10.30 Uhr am Samstag gibt es heitere Orgelmusik in der Unterkirche mit anschließender Orgelführung. 19 Uhr startet der Umzug des „Frankenhisser Bauernheeres“ durch die Innenstadt. Ab 20 Uhr heißt es im Festzelt „Frankenhäuser Oktoberwiese 2023“ mit den „Zipfelbuben“ und „Oest & Tobeats“. 22.30 Uhr beginnt das Höhenfeuerwerk am Schlossplatz.

Am Sonntag beginnt um 10.30 Uhr ein musikalischer Gottesdienst mit dem Heinrich-Schütz-Chor in der Unterkirche, 10 bis 13.30 Uhr ist Frühschoppen im Festzelt mit „Die Rennsteig Kusteln“, 12 bis 12.30 Uhr Auszeichnung „Frankenhäuser Blumensommer 2023“, anschließend musikalisches Unterhaltungsprogramm.

Bücherflohmarkt an der Stadt- und Kurbibliothek

Die Stadt- und Kurbibliothek Bad Frankenhausen nutzt den Besucherandrang zum „Frankenhisser Bauermarktes“ für einen kleinen Bücherflohmarkt. Ab 10 Uhr werden am Samstag vor der Bibliothek Bücher aller Genres angeboten, außerdem DVDs, CDs, Video- und Gesellschaftsspiele.

Kindersachen und Spielzeug beim Zuckerrübchen-Markt

Winterkleidung für Kinder, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher, Baby- und Kinderartikel werden am Samstag beim Zuckerrübchen-Markt von 9.30 bis 13 Uhr im Mehrzwecksaal in Oldisleben angeboten. Für Schwangere plus Begleitperson beginnt der Verkauf bereits 9 Uhr. Bereits Freitag wird von 19 bis 21 Uhr zum After-Work-Shopping eingeladen. Ein Teil des Erlöses kommt dem Awo-Kindergarten „Hinze-Kidz“ zugute.

Organisiertes Müllsammeln zum „World Cleanup Day“

Zum „World Cleanup Day“ am Samstag, 16. September, ruft die Natura-2000-Station Possen in einer Aktion für Groß und Klein von 10 bis 12 Uhr zum Waldaufräumen auf. Nebenbei gibt es noch Wissenswertes zum Thema Müll und dessen Auswirkungen auf die Natur. Treffpunkt ist der Parkplatz gegenüber dem Forstamt in der Possenallee.

Oktoberfest im Gerätehaus der Feuerwehr Bebra

Am Samstag lädt die Freiwillige Feuerwehr Bebra zum Oktoberfest ins Gerätehaus ein. Um 14 Uhr heißt es „O’zapft is“. Um die Speisen kümmert sich das Team von Kyffhäusercatering. Es gibt bayrische Spezialitäten und Festbier sowie Oktoberfest-Spiele für Klein und Groß.

Grundschule Keula feiert großes Schulfest

Ein großes Schulfest feiert die Grundschule Keula am Samstag. Beim Tag der offenen Tür soll von 11 bis 17 Uhr ein buntes Programm aktuellen und künftigen Schülern jede Menge Spaß bereiten. Neben Auftritten von Schülern, Kindergartenkindern und Tanzgruppen präsentieren sich Feuerwehr, DRK und Polizei. Dazu gibt’s Kinderschminken Hüpfburg, Fußballdart und vieles mehr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Kunst zum Anfassen beim Tag des offenen Ateliers

Kunst zum Anfassen verspricht der Tag der offenen Ateliers. An der Aktion des Thüringer Künstlerverbands beteiligen sich an beiden Tagen des Wochenendes auch Angela-Katrin und Fred Böhme in Bad Frankenhausen mit ihrem Atelier in der Klosterstraße 19, wo von 14 und 18 Uhr aktuelle Kunstwerke und einiges aus der Produktion der letzten Jahre zu sehen sind. Besucher können die Arbeitsräume besichtigen und mit den Künstlern ins Gespräch kommen.

Auch das selbst ernannte Kulturnest Friedrichsrode beteiligt sich am Sonntag am Ateliertag. Ab 13 Uhr öffnen elf Künstler im Ort ihre Höfe und Ateliers. Im Kunsthof und im Café Cobana gibt es Kaffee und Kuchen.

Kirmesumzug und Frühschoppen in Rohnstedt

Am Samstag beginnt in Rohnstedt die Kirmes mit dem Kirmestanz und der Band „Mate“ um 20 Uhr. Am Sonntag setzt sich der Kirmesumzug mit Ständchen ab 9 Uhr in Bewegung. Im Anschluss wird zum Frühschoppen eingeladen.

Landmaschinentreffen mit Bauernmarkt und alter Technik

Zum 9. Mal lädt der Traktorverein Allmenhausen zum Landmaschinentreffen ein. Unter dem Thema „Bodenbearbeitung mit Aussaat“ verwandeln sich Halle und Fläche drei Tage lang zu einem Festgelände. 17 Uhr startet am Freitagabend die große Willkommensparty mit der „Starlight Showband“ (21 Uhr). Am Samstag ist ab 9 Uhr großer Bauernmarkt. Um 11 Uhr gibt es eine Rundfahrt mit der historischen Technik. Kaffee und Kuchen sowie das Programm für die Kinder schließen sich 15 Uhr an. Um 20 Uhr spielen die „Nahetaler Musikanten“ zum Landmaschinenball auf. Der Sonntag beginnt 10 Uhr mit dem Frühschoppen mit den „Nahetaler Musikanten“.

Noten mit Dip im Marstall des Schlosses

Die Konzertreihe der Landesmusikakademie, Noten mit Dip, wartet am Sonntag um 11 Uhr im Marstall des Sondershäuser Schlosses mit dem Ensemble „Vielgestalt“ aus Erfurt auf. Aus der Marktmusik ließen fünf junge Musiker dieses Ensemble entstehen. Seither tüfteln sie an einer eigenen Variante der Musik der Spielleute mit Sackpfeife, Cister oder Rauschpfeife.

Abbaden in Greußen

Am Freitag 14 bis 17 Uhr lädt der Förderverein Städtisches Freibad Greußen zum Abbaden in Klamotten ein. Eine Überraschung soll es auch noch geben. Am Samstag ist dann von 8 bis 12 Uhr Hundeschwimmen.

Drei Tage lang Kirmestreiben mit Rummel in Roßleben

Vom 15. bis zum 17. September findet auf dem Richard-Hüttig-Platz in Roßleben die alljährliche Kirmes statt. Am 15. September öffnen um 17 Uhr die Fahrgeschäfte.