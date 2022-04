Baumfest in Sondershäuser Wohngebiet

Sondershausen. Rotbuche soll im Hasenholz-Östertal zum Tag des Baumes gepflanzt werden.

Ein Baumfest wird im Stadtteil Hasenholz-Östertal dieses Jahr wieder anlässlich des Tages des Baumes am Montag, 25. April, gefeiert. Um 9 Uhr wird zum Auftakt auf einer Grünfläche im Wohngebiet eine Rotbuche gepflanzt, kündigt Quartiersmanagerin Katrin Sieber an. Kinder aus dem Kindergarten Pusteblume und der Östertal-Grundschule wollen helfen, mit dem Baum des Jahres 2022 den kleinen Hain in der Nähe von Abenteuerspielplatz und Skate-Arena, in dem schon in zurückliegenden Jahren jeweils ein Exemplar vom gerade gekürten Baum des Jahres gepflanzt worden war, zu erweitern. Natürlich seien zu der Veranstaltung auch weitere Gäste willkommen, so Katrin Sieber.

Nach der Pflanzaktion in der benachbarten Grünanlage soll auf dem Gelände des Hasenholz-Östertal-Centrums gefeiert werden. Dabei können die Gäste bunte Bilder auf eine große Plane malen, die dann in den Sommermonaten das triste Gebäude der ehemaligen Kaufhalle zieren soll, so die Quartiersmanagerin. Betreut werde die Aktion beim Baumfest vom Bildungsträger CSC aus Sondershausen. Zur Stärkung für die Festbesucher bieten Mitglieder vom Verein „Eine faire Welt“ gesunde Power-Riegel aus dem Sortiment ihres Weltladens an. Das Quartiersmanagement und der Verein Düne halten Kreativangebote bereit.