Forstwirt Christian Klemt geht es mit der Hebebühne am Radweg in Sodnershausen hoch hinaus, um selbst mit der Handsäge kleineres Totholz zu entfernen.

Baumpfleger am Radweg unterwegs

Derzeit sind Mitarbeiter der Firma Baumpflege Eichsfeld am Unstrut-Werra-Radweg im Stadtgebiet von Sondershausen unterwegs, um Baumpflegearbeiten im Auftrag der Stadt durchzuführen. Bereits seit drei Jahren kümmert sich die Eichsfelder Firma um den Baumbestand anhand eines erstellten Baumkatasters, bei dem die Großbäume durch Dr. Günther Merg kontrolliert, geprüft und qualifiziert werden. Ebenso werden die Bäume eingehend auf ihre Stand- und Bruchsicherheit untersucht. An über 45 Bäumen wurde Totholz entfernt, Stämmlinge wurden als Zukunftsbaum stehen gelassen. Der Baumbestand umfasst Eiche, Bergahorn, Buche und einige Spitzahorne. Weiterhin werden von der Firma 700 Großbäume entlang der Bebra bis hin zum Gottesacker sowie an der Klinge in der Stillen Liebe und an der Mühlwipper im Schlosspark unter die Lupe genommen. Im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde wird von der Firma auch die Baum-Allee im Schersental, bestehend aus 38 Linden und einigen Rosskastanien, eingehend untersucht und der Baumpflege unterzogen. Die Bäume sind Naturdenkmale wegen ihren hohen Alters, so der Baumexperte Merg.