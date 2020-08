Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baustart anSkate-Arena

Die Arbeiten am neuen Anbau für die Skate-Arena in Sondershausen ̈haben am Montag begonnen. Trotzdem bleibt die Einrichtung für die Ferienkinder weiterhin geöffnet, wie die Arena-Betreuer im Auftrag der Stadt mitteilen. Lediglich der Eingang ist für dië Zeit der Bauarbeiten von der Giebel- auf die Längsseite der Halle verlegt. Durch das weiße Tor dort gelangen die Besucher jetzt in die Arena.

Geöffnet ist die Skate-Arena in dieser Woche wie immer in Ferienzeiten montags bis freitags von 10 bis 14.30 und 15.30 Uhr bis 20 Uhr. Am Samstag findet eine geschlossene Veranstaltung statt

Auch die Ferienkurse werden stattfinden. Für den Kurs vom 10. bis 14. August sind noch Plätze frei. Anmeldungen sind möglich unter (03632) 75 54 51.