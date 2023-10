Baustellen behindern den Straßenverkehr

An vielen Stellen im Kyffhäuserkreis stehen Baustellenschilder an den Straßen.

Kyffhäuserkreis. Zentrale Kreuzung in Bad Frankenhausen teilweise gesperrt und auch an anderen Stellen im Kyffhäuserkreis droht Stau.

Die Chauseehauskreuzung zwischen B85 und L1172 in Bad Frankenhausen ist seit 10. Oktober im nördlichen Bereich halbseitig gesperrt. Zusätzlich wird der August-Bebel-Platz im Anbindungsbereich voll gesperrt. Es beginnen Sanierungsarbeiten an der Straße, die bis 29. Dezember dauern sollen. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage geregelt. Der Bereich um Linden- und Bornstraße ist mittels ausgeschilderter Umleitung über Panoramastraße und Udersleber Weg zu erreichen. In der Linden-, Born- und Frauenstraße bleibt die geänderte Verkehrsführung bestehen

Am Bahnhofsvorplatz Heldrungen gibt es seit dem 4. Oktober eine halbseitige Sperrung der L3086. Sperrung erfolgt aufgrund von Umbauarbeiten. Der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage bis voraussichtlich 31. Dezember geregelt.

Auf der B85 Kyffhäuser müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen. Noch bis zum 20. Dezember wird der Hang gesichert. Dort ist eine halbseitige Sperrung notwendig. Der Verkehr wird per Ampel geregelt. Für Lkw gilt eine Umleitung. Sie führt über Bad Frankenhausen – L1172 – Rottleben – L1034 – Sondershausen – L1040 – Kelbra und umgekehrt.

In Trebra werden Kabel verlegt. Dazu wurde die Straße im Bereich Mönchtor Trebra aus Richtung Holzengel kommend halbseitig gesperrt. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Maßnahme soll sich bis Monatsende ziehen.

Die Vollsperrung der B86 Weißensee nach Kindelbrück dauert noch bis 31. Oktober. Im betreffenden Abschnitt finden Reparaturen an der Bundesstraße statt. Die Umleitung erfolgt über Weißensee – L2133 – Scherndorf – Leubingen – L1051 Dermsdorf – B85 Sachsenburg – B86 Kindelbrück und umgekehrt.

Quelle: Landratsamt