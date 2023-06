Bayern-Fans suchen Herausforderer

Im 20. Jahr des Bestehens des Bayern-München-Fanclubs aus Holzthaleben gewannen die Red Warriors 2022 das eigene Turnier, an dem neun Mannschaften teilnahmen. Wird ihnen das bei der 21. Auflage auch wieder gelingen?

Gelingt dem Bayern-München-Fanclub aus Holzthaleben die Titelverteidigung beim eigenen Turnier oder wird eine andere Fußball-Freizeitmannschaft am Ende des Tages Siegerpokal in den Händen halten? Diese Frage soll am 1. Juli geklärt werden, wenn die „Bavarian Red Warriors“ zur 21. Auflage des Cliquenturniers auf dem Sportplatz willkommen heißen.

Um 10 Uhr wird das Turnier eröffnet, gespielt wird auf Kleinfeld. „Bei uns geht es in erster Linie um den Spaß“, erklärt Sven Kapell vom Bayern-München-Fanclub. So wird neben dem Siegerpokal für das beste Fußballteam wie jedes Jahr, auch ein Bier-Meter-Pokal ausgelobt. Denn zum Cliquenturnier wird der kühle Gerstensaft als Meterware verkauft – wer die meisten davon leert, erhält am Ende des Tages den Meter-Pokal. Eine Cocktailbar und gutes Essen stehen ebenso wieder zur Verfügung.

Dieses Mal wird auch die Jugend noch stärker einbezogen. Sechs Mannschaften aus Nordhausen, Sondershausen und Mühlhausen haben sich bereits angemeldet. Am Abend gibt es dann ab 21 Uhr Hits aus den 1980er und 1990er Jahren von DJ Mike H. (Eintritt 5 Euro).

Interessierte Teams aus dem Erwachsenenbereich können sich für die Teilnahme am Turnier noch anmelden. Als Ansprechpartner für die Mannschaftsmeldungen stehen René Steinbrück unter 0179/12 28 983 oder Sven Kapell unter 0174/20 57 799 zur Verfügung.