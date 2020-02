Bebra-Flussbett in Beton

Der Ausbau des Flussbetts der Bebra in der Erfurter Straße in Sondershausen geht voran. Der zweite Bauabschnitt ist so gut wie abgeschlossen, für das künftige Flussbett wurden bereits U-förmige Betonelemente gegossen. Später soll der Flussverlauf noch komplett abgedeckt werden. Uwe Fiedler (links) und Uwe Löffelholz von der Firma HTB Küllstedt aus dem Eichsfeld sind mit dem Einschalen von Betonsegmenten beschäftigt. Als finaler Bauabschnitt soll schließlich der neue Flussverlauf bis hin zur Brücke an der Erfurter Straße ausgebaut werden. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich noch bis Ende des Jahres an, so der Vorarbeiter der Baufirma.