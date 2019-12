Bei Notfällen wissen, was zu tun ist

Der Bedarf für Erste-Hilfe-Kurse am Kind ist vorhanden, „wir haben verstärkt Anfragen von werdenden Eltern und Großeltern“, sagt Sven Oesterheld, Erste-Hilfe-Ausbilder beim DRK-Kyffhäuserkreisverband. Bereits im Januar soll dem Rechnung getragen und ein erster Kurs angeboten werden. Dieser richte sich speziell an Eltern, Großeltern Lehrer, Erzieher sowie alle, die mit Kindern zutun haben, erklärt Oesterheld.

Teilnehmer bekämen hier das nötige Rüstzeug, bei Notfällen die Kinder betreffen, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Dazu zählen unter anderem lebensrettende Sofortmaßnahmen, die bei Atemnotstörungen, Störungen des Herz-Kreislaufsystems oder bei der Versorgung bedrohlicher Blutungen bei Kindern zu treffen sind.

Weiter Themen sind die Stabile Seitenlage, Knochenbrüche, Kontrolle der Vitalfunktionen sowie typische Erkrankungen im Kindesalter. Notfälle als solches treffen einen völlig unvorbereitet, egal ob bei Erwachsenen oder Kindern. „Die Kurse sollen Sicherheit geben, auf solche Situationen angemessen reagieren zu können“, sagt Oesterheld zum Ziel dieses neuen Angebots. Dabei unterstrich er, dass sich Erste Hilfe-Maßnahmen bei Erwachsenen und Kindern unterscheiden, so zum Beispiel auf Grund der unterschiedlichen Anatomie – „das muss beachtet werden“, betonte der Erste-Hilfe-Ausbilder. Als Beispiel nannte er die Beatmung bei Erwachsenen, bei denen man den Kopf nach hinten überstreckt.

Bei Kindern macht man das nicht, da die Gefahr besteht, die Luftröhre abzuknicken. Bei der Beatmung eines Kindes selbst darf nur wenig Luft zugeführt werden, da die Lungen viel kleiner sind, als bei Erwachsenen. Das richtige Maß zu finden, würde man unter anderem bei dem Kurs erlernen.

Der erste Termin für den Lehrgang „Erste Hilfe am Kind“ findet am 13. Januar in der Zeit von 8 bis 16 Uhr in der privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales im Sondershäuser Borntal statt. Eine vorherige Anmeldung sei unbedingt erforderlich.

Weitere Termine sind der 27. März und der 12. September, jeweils von 8 bis 16 Uhr, in den Räumlichkeiten des DRK-Kyffhäuserkreisverbands, Hospitalstraße 5, in Sondershausen. Gleichartige Lehrgänge bietet der DRK-Kreisverband übrigens auch in Kindergärten und Grundschulen des Landkreises an, sofern Bedarf besteht.

Im fast abgelaufenen Jahr 2019 hatte der DRK-Kyffhäuserkreisverband sein bereits bestehendes Angebot an Erste-Hilfe-Kursen erweitert und diese außer in der Kreisstadt zum Beispiel auch in Bad Frankenhausen und Greußen durchgeführt, um sie einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Sie sind unter anderem für betriebliche Ersthelfer, Führerscheinneulinge sowie Leute gedacht, die einen Trainerschein ablegen wollen. Auf Grund der großen Resonanz soll die Anzahl der Kurse im kommenden Jahr erhöht werden. So ist der erste Kurs am 25. Januar, von 8 bis 16 Uhr, im Gerätehaus der freiwilligen Feuerwehr in Greußen geplant. In Bad Frankenhausen können Interessierte am 1. Februar, in der Zeit von 8 bis 16 Uhr am Lehrgang in den Räumlichkeiten der freiwilligen Feuerwehr teilnehmen. Für beide Kurse seien noch Plätze frei, informierte Sven Oesterheld.





Anmeldungen für alle Kurse beim DRK-Kyffhäuserkreisverband telefonisch unter 03632 / 65 15 12 oder per Mail an drk@drk-kyffhaeuserkreis.de.