Beim Kurs an der Landesmusikakademie in Sondershausen den gemeinsamen Flow entwickeln

Sondershausen. Landesmusikakademie Sondershausen bietet Kurs für Jugendliche an.

Community Music bedeutet Musik machen in Gemeinschaft. Die Landesmusikakademie in Sondershausen will mit der Reihe „Community Music Plus“ Raum für Kreativität schaffen und es Jugendlichen im Alter von 13 bis 17 Jahren ermöglichen, ihre eigenen Fähigkeiten zu entdecken und zum Ausdruck zu bringen. Der dritte Workshop dieses Jahres stehe unter dem Titel „Den gemeinsamen Flow entwickeln“, er findet am 9. und 10. Dezember unter der Leitung der Sozial- und Musikpädagogin Theresa Schier statt.

Im Kurs würden sich die Jugendlichen musikalisch ausprobieren und im Miteinander den gemeinsamen Flow finden. Ihrer Kreativität und Entdeckerlust seien dabei keine Grenze gesetzt. Das Wochenende lebe davon, was die Teilnehmenden mit- und einbringen.

Der Kurs finde an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 17 Uhr statt. Eine Übernachtungsmöglichkeit bestehe nicht. Die Kursgebühr betrage 20 Euro, inklusive Verpflegung. Eine Anmeldung ist bis zum 23. November möglich unter: www.landesmusikakademie-sondershausen.de/community-music-plus

Das Projekt wird von der Sparkassen-Kunststiftung für den Kyffhäuserkreis sowie der Stadt Sondershausen gefördert.