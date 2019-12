Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Beliebter Treffpunkt im Duft der „Wecken“

Bleche voller roher „Wecken“, so heißen die Stollen oder Schittchen in der Region, trugen die Frauen früher in der Weihnachtszeit in die Backhäuser der Dörfer im Kyffhäuserkreis. Umgeben vom Duft der in der Hitze der Holzbacköfen langsam garenden Leckerei, blieben sie dann gern noch auf ein Schwätzchen im „Backs“. „Nicht nur in der Adventszeit waren die Backhäuser – in Kleinberndten gab es fünf – beliebte Treffpunkte für die Frauen im Dorf“, erzählt Heimatforscherin Brigitte Jost.

Geschwatzt wurde aber erst, wenn das Gebäck in der Backröhre lag. „Vorher gab es kein Bummeln“, weiß Brigitte Jost von ihrer eigenen Mutter. „Sieh zu, dass du zum ersten Schosse kommst“, sei ihr immer eingebläut worden. Mit dem ersten Schosse war die erste Ladung Backwerk im fertig hochgeheizten Ofen gemeint. Wer in dieser Runde seine Teige in der Röhre unterbrachte, konnte sicher sein, dass sie bei optimaler Temperatur gebacken wurden. War das geschafft, machten es sich die Frauen gern zum Warten im Backs gemütlich. In Rockstedt treffen sich heute wieder im Advent viele Menschen am neu hergerichteten Backhaus zu einem stimmungsvollen Fest. Nur Stollen kommen dort nicht mehr in den Ofen. Wie alt das Backhaus und der darin befindliche historische Ofen sind, wissen die Rockstedter nicht. Dem Dorf sei die Chronik abhanden gekommen, erklärt Jens Petri, Chef des Vereins „Dorfkultur Rockstedt“. Er geht davon aus, dass es mindestens aus dem Ende des 19. Jahrhunderts datiert. Nachvollziehbar ist hingegen, dass das Backhaus Anfang der 1960er-Jahre umgebaut und auch von einem Bäcker betrieben wurde. Seit der Sanierung des Backhauses – anlässlich des 1050-jährigen Dorfjubiläums im Jahre 2006 – hat der Verein Dorfkultur Rockstedt, welcher eigens dafür gegründet wurde, die Geschicke des Backhauses übernommen. An die 1950er- und 1960er-Jahre kann sich Regina Petri, die Mutter des Vereins-Chefs, noch gut erinnern. Da sei hier noch jeden Freitag und Samstag gebacken worden. Der Teig wurde zu Hause mit der Hand geknetet und es musste immer so viel sein, dass das Brot für die ganze Woche reicht, erzählt die Rockstedterin. Kuchen auf großen runden Blechen oder auch Deckelplätzchen, wurden zum Backen hierher gebracht. Wieviel der Bäcker dafür verlangt hat, weiß sie nicht mehr genau. „Vielleicht 50 Pfennig für das Blech. Es war jedenfalls sehr preiswert“, sagt Regina Petri. Auch in Rockstedt sei das Backhaus immer schon ein beliebter Treffpunkt der Frauen gewesen. „Das war sehr schön“, erinnert sich Regina Petri. Sie ist froh, dass der Verein Backhaus und Tradition erhält. „Es wurden viele Backhäuser abgerissen, wir können uns glücklich schätzen, dass das hier nicht passiert ist“, betont der Vereins-Chef. Um es weiterhin in einem guten Zustand erhalten zu können, wird ein Großteil der Einnahmen, die der Verein bei Veranstaltungen wie dem Advents- oder Maibacken erzielt, in das Backhaus investiert. So sollen im nächsten Frühjahr im Inneren des Backofens mit Schamott-Mörtel einige Reparaturen ausgeführt werden. Prinzipiell „bleibt das Geld im Dorf“, so Jens Petri. Denn es werden auch der Kindergarten und gemeinnützige Projekte im Ort unterstützt. …...