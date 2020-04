Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bemalte Steine für Kindergarten in Berka gesucht

Mit bemalten Steinen will auch die Kindertagesstätte „Zwergenland“ im Sondershäuser Ortsteil Berka, den Kindern die Zeit, ohne ihre Freunde ein wenig verkürzen und zu verschönern. Deshalb rufen die Erzieherinnen dazu auf, ein paar Glückssteine auf den Weg zur Eingangstür der Kindertagesstätte zu legen. „Bemalt die Steine – verwandelt sie in Kleeblätter, Marienkäfer oder was euch sonst noch einfällt. Schreibt euren Namen darauf und ihr werdet sehen – kurze Zeit später fühlen wir uns ein stückweit verbundener“, heißt es in der Mitteilung des Kindergartens.