Bendeleben: Auslauf am Wippertunnel mit alten Steinen neu errichtet

Bendeleben. Nass fließt bei Bendeleben wieder ungehindert durch eine der größten wasserbaulichen Anlagen des Mittelalters.

Die Kleine Wipper plätschert wieder ungehindert aus dem Mönchstunnel bei Ebeleben. Das teilweise zusammengebrochene Auslassbauwerk an der 537 Meter langen Unterquerung des Hanfenbergs für den vor wohl rund 700 Jahren angelegten künstlichen Wasserlauf, wurde jetzt neu errichtet.

Beim Wiederaufbau des wasserbaulichen Denkmals seien die historischen und zum Teil handbehauenen Natursteine vollständige wiederverwendet worden, lobt Niels-Albrecht Metzler, der Gebietsreferent vom Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie die Arbeit des Heldrunger Denkmalpflegeunternehmens Naundorf. An den Kosten für die von der Kommune Kyffhäuserland in Auftrag gegebene Restaurierung des Tunnelausgangs hatte sich das Land mit 13.000 Euro beteiligt.

Seinen Beinamen Mönchstunnel trägt der Durchbruch unter dem Hanfenberg weil Benediktinermönche aus Göllingen an dessen Errichtung beteiligt gewesen waren. Der Kanal, der hier hindurchgeleitet wird und Kleine Wipper genannt wird, zweigt in Göllingen an der so bezeichneten Schere von der Wipper ab. Hier kann auch der Zufluss durch ein Wehr reguliert werden. Bei niedrigem Wasserstand wird der Kanal zeitweise trockengelegt. Die Kleine Wipper führt vom Tunnelausgang aus weiter über Bendeleben nach Bad Frankenhausen. Auf seinem Weg speiste der künstliche Wasserlauf einst zahlreiche Wassermühlen.

In Bendeleben dreht sich noch eines der Wasserräder. Angelegt wurde die kleine Wipper aber in erster Linie, um die Salzsiedeanlage von Bad Frankenhausen zu versorgen. Als Solbach mündet der Kanal bei Schönfeld in die Unstrut. Das Auslaufbauwerk des Wippertunnels kann über einen Rad- und Wanderweg am ausgeschilderten Rastplatz Kleine Wipper in der Nähe von Bendeleben besichtigt werden.