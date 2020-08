In den 1950er-Jahren traf man sich gern am Badeteich. Später verfiel das aus den 20er-Jahren stammende Badehaus und wurde abgerissen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bendeleben baut chinesisches Badehaus

Der Schlosspark in Bendeleben bekommt wieder ein Badehaus. Errichtet wird das Holzgebäude im chinesischen Stil, genau wie das vor Jahrzehnten abgerissene Original. Auch der Standort am Angelteich wird nahezu der gleiche sein. Denn dort, wo heute in beschaulicher Stille Petrijünger am Ufer sitzen, gab man sich früher dem Badevergnügen hin.„Gewünscht haben sich Parkfreunde das neue Badehaus schon lange“, erzählt Bürgermeister René Pfeiffer (parteilos). In Vorbereitung der Bundesgartenschau 2021 in Erfurt, bei der Bendeleben ein Außenstandort ist, wird der Wunsch tatsächlich Wirklichkeit.