Bendeleben: Musikschüler musizieren im Schlosspark

Bendeleben. Das Abschlusskonzert der Kreismusikschule zum Ende des Schuljahres findet im Schlosspark Bendeleben statt.

Das Schuljahr neigt sich dem Ende zu und traditionell steht das Schuljahresabschlusskonzert der Kreismusikschule „Carl-Schroeder-Konservatorium“ an. Nach den großartigen Erfolgen der Open-Air-Konzerte in den vergangenen Jahren im Schlosspark von Bendeleben werden die Musikschüler auch in diesem Jahr wieder dort auftreten. Am Samstag, 24. Juni, findet das Konzert in zwei Abschnitten statt. Den Anfang bildet um 14.15 Uhr die Combo der Musikschule. Weiter geht es dann ab 15 Uhr mit der Präsentation der Instrumentalschüler. Auch die Band der Kreismusikschule wird sich mit einem Auftritt am Konzert beteiligen. Alle Eltern, Großeltern und Freunde sowie interessierte Bürger sind zu den Auftritten der Nachwuchsmusiker eingeladen.