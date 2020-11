Bendelebener Familie wohnt seit Monaten in Haus mit bröckelnde Decken

Sandra Ilkenhans fürchtet, ihre zwei Kindern zu verlieren, weil diese in einem Haus mit Schimmel und herunterbrechenden Decken leben müssen. Sie hat außerdem Angst, selbst mit ihrer kleinen Familie das Obdach zu verlieren. Mit ihrem Hilferuf wendet sich die junge Mutter in einer Nachricht über ein soziales Netzwerk im Internet an die Redaktion.

Tatsächlich sind in dem älteren Haus zwei Zimmer gar nicht mehr bewohnbar. Von der Decke eines ehemaligen Schlafraums tropft Wasser. Notdürftig haben die Mieter eine Folie gespannt, von der die Nässe in eine Schüssel rinnt. Feucht ist es im Raum trotzdem, Schimmel wuchert in den Ecken. Im Kinderzimmer nebenan hängt ein Stück der Deckenverkleidung herab. Zur Sicherheit schläft die Tochter dort nicht mehr.

Zwei Wochen Frist, um über Lösungder Probleme zu reden

Familie Ilkenhans fühlt sich vom Vermieter aus dem Einfamilienhaus gedrängt, weil sie ihm vorwirft, die dringend nötigen Reparaturen zu verweigern. Anfang des Jahres habe sie das Haus bezogen und vom Besitzer das Versprechen erhalten, die damals schon sichtbaren Mängel würden beseitigt. Seitdem sei nichts geschehen, sagt sie. Stattdessen habe sie die fristlose Kündigung wegen Ruhestörung erhalten, diese allerdings mit Hilfe eines Anwalts niedergeschmettert, so ihre Schilderung.

Nun hat Vermieter Peter Kerkhoven Familie Ilkenhans schriftlich zwei Wochen Zeit eingeräumt, mit ihm das Gespräch zu suchen. Im gleichen Schreiben kündigt er an, den Mietvertrag sofort zu kündigen, weil eine Grundsanierung des Gebäudes fällig sei, wenn es zu keinem Einvernehmen komme. In diesem Fall müssten die Mieter Haus und Grundstück bis zum 9. Dezember verlassen. „Wir wissen gar nicht, wie wir so schnell eine neue Bleibe finden sollen“, bangt Sandra Ilkenhans. Erklären kann sie sich die prekäre Situation nicht. Die Miete werde direkt vom Jobcenter an den Vermieter überwiesen. Das bestätigt auch Kerkhoven auf Nachfrage, hält sein Vorgehen allerdings trotzdem für ausreichend begründet. Er listet eine ganze Reihe von Terminen, beginnend mit dem 29. April auf, bei denen die notwendigen Reparaturen hätten besprochen werden sollen. Keines der Gespräche haben bislang stattfinden können. Weder hätten die Mieter auf Schreiben reagiert, noch habe sein Hausmeister Sandra Ilkenhans oder ihren Mann je zu Hause angetroffen. Auch zu den für Reparaturarbeiten vereinbarten Terminen am 24. Juni und 4. Juli habe sein Beauftragter vor verschlossener Tür gestanden, erklärt Kerkhoven. Bis September habe es mehrere Versuche gegeben, mit den Mietern in Kontakt zu kommen. Alle erfolglos.

Die Eheleute llkenhans beteuern auf Nachfrage, von Terminen und Gesprächsangeboten nichts gewusst zu haben. Aber sie sagen auch, dass Termine ihnen zeitlich nicht gepasst hätten.

„Ich will doch nur, dass meine Kinder nicht in einer Bruchbude leben müssen“, sagt Sandra Ilkenhans verzweifelt. „Wenn sich hier nicht bald etwas ändert oder wir eine andere Bleibe finden, verliere ich meine Kinder. Das haben mir Mitarbeiter vom Jugendamt angekündigt, nachdem sie sich die Schäden im Haus angesehen hatten.

Ganz so dramatisch ist die Lage aber offenbar nicht, ergibt eine Nachfrage bei der Behörde. „Das Jugendamt des Kyffhäuserkreises steht im intensiven Kontakt mit der Mutter in Bendeleben und diese wird auch durch die Kollegen des Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) unterstützt. Die baulichen Mängel sind den Mitarbeitern des ASD bekannt, aber mit aktuellem Stand gibt es keinen Grund, die Kinder aus der Familie zu nehmen“, heißt es in einer schriftlichen Antwort aus dem Landratsamt.