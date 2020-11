Bendelebens Badehaus nimmt Gestalt an

Es wird emsig geschraubt, gesägt und geflext im Schlosspark von Bendeleben. Aber kein einziges Kabel ist zu sehen. Alle Geräte laufen mit Akku. „Hier am Angelteich gibt es keinen Strom“, sagt Zimmermeister Gert Huke. Er hat das Badehaus in den vergangenen Tagen mit seinen Zimmerleuten aufgebaut. Gerade erhält es den letzten Schliff, diese Woche kommen die Dachdecker.

Das neue Holzgebäude ist eine Reminiszenz an das Badehaus, das nahezu an gleicher Stelle in den 1960er-Jahren abgerissen wurde. Wie einst das Original präsentiert sich der Neubau im chinesischen Stil. Die Planer nutzten alte Fotos als Vorlage.

Die Herausforderung war, das Holzhaus möglichst nah ans Wasser zu bringen. Für die Arbeiten am Fundament musste der Teich daher zum Teil abgelassen werden. Dank der Holzkonstruktion ragt die Seeterrasse nun über den Uferbereich. „Wir haben für das Badehaus Lärchenholz ausgewählt, das kann naturbelassen bleiben“, erklärt Huke. Das Holz ist auch ohne Behandlung dauerhaft, entwickelt im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina.

Gewünscht hatten sich Parkfreunde das neue Badehaus schon lange. Jetzt, wo sich das Dorf als Außenstandort der Bundesgartenschau im nächsten Jahr in Erfurt herausputzt, geht er in Erfüllung. Das frei zugängliche Holzhaus soll künftig kulturell genutzt werden, beispielsweise für Lesungen und kleine Konzerte.

Die Idee vom außergewöhnlichen Veranstaltungsort überzeugte auch die Thüringer Staatskanzlei. Im Zuge der Buga-Vorbereitung stellte diese für das Projekt insgesamt 65.000 Euro Fördermittel zur Verfügung. Als Bauherr fungiert die Gemeinde Kyffhäuserland.

Es war Baron von Krause, der am einstigen Badeteich im Schlosspark in den 1920er-Jahren ein chinesisches Badehaus errichten ließ. Inzwischen ist aus dem Bade- ein Angelteich geworden, gepachtet vom Sportfischerverein. Die Angler unterstützen das aktuelle Projekt tatkräftig.