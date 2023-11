Benefiz-Konzert im Schloss in Bad Frankenhausen

Zu einem Benefiz-Konzert lädt der Lions-Club Bad Frankenhausen am 30. November um 19.30 Uhr in den Festsaal des Regionalmuseums (Schloss) ein.

Zum einem Benefiz-Konzert der Musikschule des Kyffhäuserkreises „Carl-Schroeder-Konservatorium“ unter der Leitung von Roland Uhlig lädt der Lions-Club Bad Frankenhausen am Donnerstag, dem 30. November, in den Festsaal des Schlosses Bad Frankenhausen (Regionalmuseum) ein. Beginn ist 19.30 Uhr, der Eintritt frei. Die Spenden der Konzertbesucher sollen zu einem Teil an das Regionalmuseum fließen, das die Zuwendung für den Erhalt alter Zeitungen verwenden will, von denen das Museum eine Sammlung besitzt, teilt der Präsident des Lions-Clubs, Dr. Thomas Berger, mit. Karten können ab sofort über das Regionalmuseum reserviert werden. In der Pause werden durch den Lions-Club Snacks und Getränke gereicht. kf