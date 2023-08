Die Sondershäuser Pipes and Drums.

Sondershäuser Pipes and Drums spielen für die Elisabeth-Kirche

Sondershausen. Die beliebte Sondershäuser Band Pipes and Drums spielt anlässlich des Kirchweihfestes der Sankt Elisabeth-Kirche ein Benefizkonzert.

Ein Benefizkonzert für die St.-Elisabeth-Kirche spielen am Sonntag, 27. August, um 16.30 Uhr die Sondershäuser Pipes and Drums. Die Sanierung der Kirche ist für nächstes Jahr geplant. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. „Neben einem Zuschuss vom Bistum Erfurt sind Eigenmittel nötig, um die Kosten der Sanierung tragen zu können“, so Pfarrer Steffen Riechelmann. Die beliebte Sondershäuser Band wartet mit einem interessanten Programm auf. Das Konzert bildet den Höhepunkt des Kirchweihfestes, das 14 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. Nach dem Gottesdienst gibt es im Garten und im Gemeindesaal Kaffee, Kuchen und Bratwürstchen.