Das Benefizkonzert findet in der St.-Elisabeth-Kirche Sondershausen statt.

Benefizkonzert für St.-Elisabeth-Kirche in Sondershausen

Sondershausen. Spenden sind für die geplante Innensanierung es Gotteshauses im kommenden Jahr bestimmt.

Zu einem Benefizkonzert wird am Samstag, dem 18. November, um 17 Uhr in die St.- Elisabeth-Kirche Sondershausen eingeladen. Das Duo „FlauTastico“ konzertiert an diesem Tag für die St.-Elisabeth-Kirche, deren Innensanierung für nächstes Jahr geplant sei. „Neben einem Zuschuss vom Bistum Erfurt sind Eigenmittel nötig, um die Kosten der Sanierung tragen zu können“, erklärte Pfarrer Steffen Riechelmann.

Das Duo, bestehend aus Sabine Kaufmann, die an der Flöte zu sehen sein wird, und Melchior Condoi, der die Orgel spielt, wartet mit einem interessanten Programm auf. So seien von Johann Sebastian Bach die Sonate g-moll BWV 1020, von Cecile Chaminade das Concertino op. 107 sowie von John Rutter die „Suite Antique“ zu hören sein. Gabriel Fauré, Astor Piazzolla und Ian Clarke würden den bunten Komponistenreigen vervollständigen. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei, um Spenden wird gebeten. Das Konzert bildet darüber hinaus den Auftakt zum Patronatsfest, das tags darauf am Sonntag, dem 19. November, um 14 Uhr mit dem Gottesdienst und einem anschließenden Kaffeetrinken gefeiert wird.