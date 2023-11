Zum Benefizkonzert mit Ehrenamtsgala wurden Lothar Girschele (Zweiter von links), Anika Glende in Vertretung für Marianne Meister (Mitte) und Thomas Bachmann (Zweiter von rechts) geehrt.

Benefizkonzert und Ehrenamtsauszeichnung in Sondershausen

Sondershausen. In der stimmungsvollen Kulisse der Trinitatiskirche verfolgten am Mittwochabend 300 Menschen ein Konzert des Luftwaffenmusikkorps und die Auszeichnung von Ehrenamtlern.

Vor 300 Zuschauern fand am Mittwochabend in der Trinitatiskirche der Stadt Sondershausen das traditionelle Benefizkonzert des Luftwaffenmusikkorps Erfurt unter Leitung von Oberstleutnant Tobias Wunderle statt und wurden die drei Ehrenamtlichen des Jahres von der Stadt ausgezeichnet. Darüber informiert Stadt-Sprecherin Janine Skara.

Dank der vielen Ticketverkäufe sowie einer persönlichen Spende von Bürgermeister Steffen Grimm (parteilos) sei eine Summe in Höhe von 4200 Euro zusammen gekommen. Diese werde mit der Bundeswehr geteilt.

Oberstleutnant Alexander Voigt habe dann erklärt, dass die 2100 Euro für die Aktion „Pfötchen“, einer Einrichtung für Assistenz- und Therapiehunde, die einsatzgeschädigten Soldaten zur Seite stehen, verwendet werden. Die 2100 Euro der Stadtverwaltung seien im Rahmen des Benefizkonzertes an die drei Ehrenamtlichen des Jahres für ihr Engagement und deren gemeinnützige Zwecke ausgehändigt worden.

Die Stadt Sondershausen hatte jeden Monat einen Ehrenamtlichen des Monats vorgestellt. Zusätzlich seien weitere Kandidaten vorgeschlagen worden, so dass insgesamt elf Ehrenamtliche zur Wahl standen.

Thomas Bachmann nahm den Ehrenamtspreis als Jugendwart der Freiwilligen Feuerwehr Berka entgegen. „Mit Leib und Seele und Herz investiert er jede Minute seiner Freizeit in die Ausbildung der Kinder und Jugendlichen, um sie optimal auf den Ernstfall vorzubereiten. Und die Kinder und Jugendlichen lieben die Arbeit mit ihm“, so Claudia Langhammer, Leiterin der Stabsstelle Kultur, in ihrer Laudatio.

Der zweite Preisträger ist Lothar Girschele. Seit 1984 arbeitet er ehrenamtlich bei der DRK Wasserwacht als Rettungsschwimmer und Ausbilder.

Marianne Meister ist die dritte Preisträgerin. Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Sondershäuser Tafel kümmert sie sich aufopferungsvoll um das Verteilen von Lebensmitteln an bedürftige Menschen, heißt es in der Laudatio. Anika Glende nahm den Preis stellvertretend für Marianne Meister in Empfang.