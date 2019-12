Benjamin auf dem Weg zur Krippe

Mit Mut und Zuversicht kann Unglaubliches gelingen. Diese Erfahrung macht der kleine Hirtenjunge Benjamin im Krippenspiel in der Sondershäuser Trinitatiskirche.

Kinder und Erwachsene sehen ihm dabei zu. Denn viele Familien zieht es am Heiligen Abend zum Weihnachtsgottesdienst, um Ruhe und Besinnung zu finden. So füllt sich die Kirche um 15.30 Uhr bis auf den letzten Platz. Gemeinsam wollen Christen die Geburt Jesu feiern. „Jedes Kind kennt diese Geschichte und geht doch immer wieder mit. Mit Maria und Josef, mit den Engeln und Hirten, mit allen Menschen auf der ganzen Erde gemeinsam auf den Weg nach Bethlehem“, leitet Pfarrerin Viktoria Bärwinkel die Weihnachtsgeschichte ein. Sie trägt den Text aus dem Evangelium nach Lukas vor, um dann zum Krippenspiel überzuleiten.

14 junge Akteure treten in Aktion – Kinder aus der Christenlehre und Konfirmanden. „Alle haben unglaublich viel Spaß daran. Jeder, der einmal mitgemacht hat, kommt gern wieder“, erzählt Jana Schmidt, die die Gruppe leitet. Eifrig haben die Kinder in den vergangenen Wochen die Rollen einstudiert. Denn kein Jahr gleicht dem anderen, stets wird die Weihnachtsgeschichte etwas anders inszeniert. Eine junge Erzählerin führt von Szene zu Szene. Diesmal steht besagter Hirtenjunge Benjamin im Mittelpunkt. Ihn wollen die Hirten nicht mitnehmen, als sie gen Bethlehem ziehen. Dabei will er doch unbedingt das Kind sehen, von dem die Engel sprachen. Benjamin fasst seinen Mut zusammen und macht sich ganz allein auf den Weg zum Stall.

Ein Licht aus Bethlehem erinnert an die weihnachtliche Botschaft. Auch in der Trinitatiskirche wird es weitergegeben. Elias aus Basel, der zu Besuch in Sondershausen ist, entzündet daran eine Kerze. Foto: Sibylle Klepzig

Anders als die anderen kommt er dort mit Maria und Jesus ins Gespräch. Er hört, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, dass dieses Kind der Heiland ist, zu dem jeder seine Sorgen und Nöte bringen kann. Wieder zurück, können ihm die Erwachsenen kaum mehr böse sein. Denn ohne Benjamin würden ihnen die Informationen aus dem Stall fehlen.

Johannes Konstantin Schmidt spielt den Hirtenjungen. Eine Rolle, die dem 14-Jährigen gut gefällt: „Benjamin setzt sich durch, sorgt ein bisschen für Aufregung.“ Seit er sechs ist, ist er beim Krippenspiel dabei, mimte von Wolke bis König und Hirte schon die verschiedensten Figuren. Spielerfahren sind auch Mariella Herrmann als Maria und Lena Trietchen als Josef. Lena agiert sogar auf der großen Theaterbühne in Nordhausen, war schon in Kinderrollen in „Anatevka“, „Carmen“ und „Dracula“ zu erleben.

Zum Abschluss der Christvesper lädt Viktoria Bärwinkel, seit September Pfarrerin in Sondershausen, ein, das Friedenslicht aus Bethlehem zu teilen. Es steht am Ausgang der Trinitatiskirche bereit. Viele Menschen entzünden mitgebrachte Laternen, um das weihnachtliche Symbol nach Hause zu tragen.