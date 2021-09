Wenn in der Familie ein Pflegefall eintritt, stehen Beschäftigte vor vielen Fragen: Wie kann ich die häusliche Pflege mit meinem Job vereinbaren? Muss ich sogar meine Arbeit unterbrechen oder aufgeben? Welche gesetzlichen Freistellungsmöglichkeiten gibt es?

Beratung für pflegende Angehörige in Sondershausen

Sondershausen. Arbeitsagentur und Pflegestützpunkt beantworten offene Fragen.

Zu einer Infoveranstaltung für pflegende Angehörige laden Arbeitsagentur, Jobcenter und Pflegestützpunkt am 13. September von 16 bis 18 Uhr in die Begegnungsstätte Düne in Sondershausen, Crucisstraße 8, ein. Insbesondere geht es um die Vereinbarkeit von Sorgearbeit und Beruf, um Freistellungsmöglichkeiten oder den beruflichen Wiedereinstieg nach einer Pflegephase.

Anmeldung unter Telefon 03631-650 360 oder per E-Mail an Frank.Gerhardt@arbeitsagentur.de.