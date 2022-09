Beratung in Sondershausen rund um das Thema Hörschäden und Teilhabe

Das Hörmobil des Deutschen Schwerhörigenbundes legte in Weimar seinen ersten Tourstopp am Welttag des Hörens ein. Eine Beratung zur Teilhabe findet am 22. September in Sondershausen statt.

Sondershausen. Das Hörmobil des Landesverbandes macht Station beim Verband der Behinderten in Sondershausen.

Die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) des Landesverbandes der Hörgeschädigten Thüringen bietet am Donnerstag, 22. September, in Sondershausen eine kostenlose Beratung zum Schwerbehindertenrecht an. Dafür ist die Beratungsstelle in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr mit ihrem Hörmobil beim Verband der Behinderten im Kyffhäuserkreis, Am Schlosspark 19, zu Gast.

Die EUTB richtet sich, laut Mitteilung, an alle schwerbehinderten Menschen und deren Angehörige sowie an von Behinderung bedrohte Menschen. Das Angebot ist kostenlos und frei zugänglich. Beraten werde zu Fragen rund um das Thema Teilhabe sowie über berufliche und medizinische Rehabilitation. Es werde bei Antragstellungen geholfen und über Hilfsmittel informiert. „Wir begleiten Interessierte bei Bedarf zu Ämtern und Behörden. Dabei erfolgt die Beratung immer auf Augenhöhe, unabhängig und nur dem Ratsuchenden verpflichtet“, erklärt Sandra Böhm vom Landesverband.

Gern böte man auch Kontakte zu anderen Beratungsstellen sowie Selbsthilfegruppen und Vereinen an, wo Ratsuchende mit anderen Betroffenen Kontakt aufnehmen könnten, heißt es.